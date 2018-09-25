Hrant Dink Cinayeti davasında yeni gelişme

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Mahkemesi heyetinin tamamen HSK kararıyla değişmesi üzerine mahkemenin yeni başkanı Emre Efe Şimşek görevine başladı. Ancak heyetin bir üyesinin göreve başlamaması nedeniyle bugün sadece talepler alınacak.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 81'inci celsesi görülen duruşmaya, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsi uygulanması şartıyla tahliye edilen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de tutuksuz sanık olarak hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.



YENİ BAŞKAN GÖREVE BAŞLADI



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanan Ali İhsan Horasan, görev yeri değişikliği tebligatının kendisine ulaşması nedeniyle bugünkü duruşmaya girmedi. Yine HSK kararıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanan Emre Efe Şimşek bugün görevine başladı. Heyet başkanlığı yapan Şimşek heyetin değiştiğini belirterek "Bir üyemiz henüz görev yerine başlamadı. Bu nedenle bu duruşmada dinlenilmesi planlanan tanıkları, diğer duruşmada dinleyeceğiz. Bugün sadece tahliyelere ilişkin talepleri alıp, bir ara karar vereceğiz" diye konuştu.



TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR



SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklar sırasıyla söz alarak tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, cinayetten 11 ay önce Trabzon Emniyet Müdürüyken alınan cinayet bilgisini aynı gün hem İstanbul, hem de Ankara ile paylaştığını belirterek "4 yıldır tutukluyum. En uzun süre tutuklu kalan kişiyim. Hala tutuklu kalmam hak, hukuk, adalet ölçüleriyle bağdaşmamaktadır. Bu davadan tutukluluğum kaldırılsa bile başka davalardan da tutukluluğum devam edecek. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu. Sanık gazeteci Ercan Gün ise 27 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.



DURUŞMAYA ARA VERİLDİ



Duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanık Ali Öz de ev hapsinde olduğu için en ufak ihtiyaçlarını bile başkasının yardımıyla karşıladığını, 62 yaşında olduğunu sağlık sorunlarını halledebilmesi için dışarı çıkması gerektiğini, yaşlı anne ve babası olduğunu, 2.5 senedir göremediğini ve onları görmek istediğini belirterek "Hem anne-baba hem taziye ziyaretlerim için uygun tedbirin verilmesini talep ediyorum. Küçük torunumu da özel eğitime götürmek istiyorum. Ev hapsi kararının kaldırılarak uygun görülecek bir tedbirin konulmasını talep ediyorum" dedi. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in talebinin SEGBİS ile alınması için bir süre ara verildi.