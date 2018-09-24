Kaza, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gülşah U. idaresindeki 78 BU 943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşıp demir korkuluklarla birlikte bir kereste atölyesinin odun deposuna düştü. Dik duran otomobilden çıkan Gülşah U., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde ise hasar oluştu. Otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
24 Eylül 2018 23:46
Otomobil odun deposuna düştü
Karabük’te, Gülşah U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil odun deposuna düştü. Gülşah U. kazadan yaralanmadan kurtuldu.
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