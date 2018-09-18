Otomobili mezarlıkta bırakıp kaçtılar!

Yaşanan kovalamaca da şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, mezarlıkta terk edilmiş olarak bulundu.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesinde bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese geldiğinde evden çıkarak otomobille kaçan 2'si kadın 4 şüphelinin peşine düştü. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Karabük Mahallesi Mezarlığı’nda terk edilmiş olarak bulundu.

Bölgedeki cadde ve sokakların giriş ve çıkışları tutuldu. Ekipler çevreyi didik didik aradı, ancak şüphelilerin izine rastlanılmadı. Kiralandığı belirlenen otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciye konularak emniyetin otoparkına kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.