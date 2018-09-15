Umut Ali eve dönüyor

Hürriyet/İsmail Saymaz - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı’nı aradığı ve Umut Ali’nin serbest bırakılacağı öğrenildi.

Karslı 16 yaşındaki Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin dün Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan haber üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harekete geçti.

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Umut Ali’nin pazartesi veya salı günü Türkiye’ye geleceği ifade ediliyor.

Umut Ali’nin Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükduran Köyü’nde yaşayan Özmen Ailesi 45 gün sonra sevinçli bir haber aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, köy muhtarı Haydar Bulut’u arayarak Umut Ali’nin babası Mustafa Özmen’le görüştü.

Baba Mustafa Özmen, Uçum’un kendisine telefonda söylediklerini Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Cumhurbaşkanımız haber üzerine Ermenistan Başbakanı’nı aramış. ‘Bu çocuğu iade edin’ demiş.