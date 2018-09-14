3. Havalimanı işçileri isyan etti! İşte o liste

İşçiler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek havalimanı sahasında yol kapatarak iş bıraktıklarını ilan etti.

İsmini vermek istemeyen, ulaştığımız işçilerden biri şu ifadeleri kullandı:

"Şantiyenin teslimi 29 Ekim'den önce. Bu nedenle taşeron firmaların bizler üzerindeki baskısı artmış durumda. İşçiler sürekli sıkıştırılıyor. İş hızlı yürüsün diye işçi sayısı artırıldı. Bu nedenle koğuşlarda 1 yatakta 2 kişi yattığı oluyor. Tahtakurusu ve böcekler arasında yaşıyoruz. Sağlıksız yaşam koşulları, ücretlerimizin geç yatırılmasıyla birleşince geriye tek çare iş bırakmak oldu. Sesimizin duyulmasını istiyoruz."

3. Havalimanı işçilerinden eylem

İnşaat-İş Sendikası'ndan açıklama

İnşaat İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sendika temsilcilerimizin jandarma komutanıyla yaptığı görüşmede herhangi bir işçi arkadaşımızın gözaltına alınmadığı bilgisi verildi. Müzakereler devam ediyor." denildi.

Evrensel'in aktardığı habere göre, işçilerin eylemi üzerine geri adım atarak işçi temsilcileriyle görüşen şirket yöneticilerinin; kendilerine sunulan 15 maddelik taleplerin tümünü kabul ettiği belirtildi.