Dün gece Erciyes Dağı'nın 3500 metre ve 3917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya, Şeytan deresi mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.
10 Eylül 2018 09:59
Mevsimin ilk karı oraya yağdı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
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