Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.