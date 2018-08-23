Tatil bölgelerinde adım atacak yer yok

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Adanın nüfusu 200 bine yaklaşırken, 8 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinde yer bulamayan bazı tatilciler, bayramın ilk gecesini kumsalda geçirdi.

İDO başta olmak üzere Gestaş ve Tekirdağ’dan feribotlar, Kurban Bayramı tatili için Avşa Adası’na geçen cuma günü mesai bitiminden itibaren ek seferlerle toplam 80 sefer düzenledi. Kış döneminde nüfusu 2 bin 500 olan adanın arife gününden itibaren nüfusu 200 bine ulaştı. Adadaki konaklama tesislerinin toplam 8 bin yatak kapasiteli olduğunu belirten yetkililer, rezervasyon yaptırmadan gelenlerin yer bulmakta zorlandığını bildirdi. Yer bulamayan tatilciler ise bayramın ilk gecesini ya kurdukları çadırlarda ya da kuma yaydıkları havluların üzerinde geçirdi.

Marmaris aynı

Marmaris, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu. Marmaris, ‘yüksek sezon’ diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı. Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık. Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı” dedi.

Marmaris’e bayram tatili için gelenler, tesislerde yer bulamayınca halk plajı ve kırsal mahallelerdeki sahillerde çadır kurup, konakladı.

Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, “Geçtiğimiz yıllarda halk plajlarında çadır kurulmasına izin vermiştik. Ne yazık ki her yer çöp ile dolmuş ve ciddi kirlilik yaşanmıştı. Bunun üzerine halk plajlarına çadır kurulmaması için tabelalar asıldı. Belediye ve turizmcilerin, bayram öncesi ‘Rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarılarına rağmen otellerde oda soran çok. Halk plajlarına çadır kurulamaması kararı İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu onayından da geçmiştir. Çünkü ortada güvenlik, temizlik ve hijyen sorunu mevcut” dedi.

128 yıllık gelenek

Kırklareli’nin Dokuzhöyük köyünde 130 yıl önce başlatılan “kurban eti” geleneği, yörede bayramlardaki birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

Evlerinin bahçesinde kestikleri kurbanların etlerinin bir kısmını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan köy sakinleri, küskünlerin barışması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla başlatılan gelenek kapsamında kurbanlık etinin bir kısmını da okul bahçesinde oluşturulan toplama alanına getiriyor.

Geleneğe göre, okul bahçesinde köylüler tarafından seslendirilen türküler eşliğinde, yağ ve kemiklerinden ayrılarak parçalanan etler önce yıkanıyor, ardından odun ateşi üzerindeki kazanlara konuluyor.

Yaklaşık 7 saat pişirilen etlerin bir kısmı, hazırlıklara katılan vatandaşlara öğle yemeği olarak ikram ediliyor.

Köy Muhtarı Nazmi Kavcin, yaptığı açıklamada, geleneğin 128 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Birçok geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Kavcin, ancak “kurban eti” geleneğinin bir asrı aşkın süredir devam ettirildiğini kaydetti.

Et almak için evinden getirdiği kap ile bekleyen 74 yaşındaki Ahmet Mengeş ise her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği sürdürmek adına kurban eti almak için beklediğini söyledi.

Kendini bildi bileli bu geleneğin köyde devam ettiğini belirten Mengeş, “Bizim bu etkinliğimiz Balkan Harbinden süre gelmiş olan bir gelenektir. Ben 74 yaşındayım ve çok duyguluyum. Birlik ve beraberlik var bunun içerisinde” dedi.

Göçerler bayramı çadırda geçiriyor

Siirt’ten koyunlarını otlatmak için Muş’un Korkut ilçesindeki yaylalara getiren göçerler, Kurban Bayramı’nı da çadırlarda geçiriyor.

İlkbaharda Siirt’in Kurtalan ilçesinden kente gelerek yüksek kesimlerdeki yaylalarda çadır kuran göçerler, yaşamlarını burada sürdürüyor.

Bayramı da kurdukları yaklaşık 20 çadırda karşılayan göçerler, hayvanları otlamaları için etrafa saldıktan sonra birbirleri ile bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.

Göçer Kasım Çelik, ailelerinden uzakta çadırlarda bayramlaştıklarını söyledi.

Çelik, “Memleketimizden uzak olduğumuz için buradaki büyüklerimizin elini öptük, bayramlaştık. Memlekete uzak olduğumuz için aylarca birbirimizi görmüyoruz. Belki zaman zaman telefonla iletişim sağlıyoruz ama genelde bütün bayramları ailemizden uzak çadırlarda geçiriyoruz” dedi.