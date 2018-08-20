ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme

Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, çalışma sonucunda olaya karıştığını belirlenen bir kişiyi Ankara'da gözaltına aldı.
Şüpheli şahısın Emniyetteki sorgusu devam ediyor.
SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI
Ankara ABD Büyükelçiliği binasına saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı.
Ayrıntılar geliyor...