Şehit babası: Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun

Adıyaman'daki törenin ardından Diyarbakır 'ın Ergani ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi'ndeki babaevinde yakınları tarafından Kürtçe ağıtlarla karşılandı.

Daha sonra şehidin cenazesi Ulu Cami'ye getirildi. Burada kılınan cuma namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AKP Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cami girişinde şehidin babası Ekrem Yılmaz, "Vatan sağ olsun. Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun. Tayyip sağ olsun. 7 torunum var, hepsi vatana feda olsun." dedi.

"Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler"

Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz da "Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler, onlar almazsa ben alacağım." ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından şehidin naaşı, Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine katılanlar, Ulu Cami'den Şehir Mezarlığına kadar yürüdü.

Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında anne Raife Yılmaz, "Oğlum bak arkadaşların bayrağını açmış, anan seni milliyetçi yetiştirdi, kahrolsun kalleş PKK." dedi.

Şehidin kız kardeşi Neslihan Yılmaz, terör örgütünün kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Yürüyüş sırasında baba Yılmaz, "Ben Zaza'yım ama Türkoğlu Türk'üm." diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez." sloganları attı.

Şehir Mezarlığı'ndaki törende, cenaze namazı kılındı, dua edildi, şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin naaşı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Şehit Yılmaz'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün, Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit olmuştu.