Arda Turan'a tepki büyüyor! 'Dava açacağız'

İstanbul Sütlüce’de temel kazısı sırasında çöken binanı sahibi Mesut Ertürk, kazı yapılan arsanın sahibi Arda Turan’a tepki gösterdi.

Aradan 22 gün geçmesine rağmen Turan’ın kendilerini aramadığını öne süren Ertürk şunları söyledi: “Kimseden maddi beklentimiz yok. Binamız yıkıldıktan sonra belediye ve kaymakamlık yetkilileri maddi yardımda bulunmak istedi. Durumumuz iyi olduğu için geri çevirdik. Kiracılarımıza yardım edilmesini talep ettik. Mağdur olan kiracılara yardım yapıldı. Olayın üzerinden günler geçti ancak Arda Turan bizi aramadı. Aile olarak en azından ‘geçmiş olsun’ demesini bekliyoruz. Olayların sulh yoluyla çözülmesini istiyoruz. Ancak bizim yanımıza gelmezse dava açma yoluna gideceğiz.”