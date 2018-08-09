Adnan Oktar'la ilgili yeni iddia: Siyasetten isimler de var

Oktar grubundan olduğu iddia edilen bir kişinin, Mesut Yılmaz, Meral Akşener, Celal Adan ve Mehmet Ağar’ın da aralarında olduğu politikacılar hakkında bilgiler topladığı iddia edildi.

Tutuklanan Adnan Oktar’ın geçmişine yönelik yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar’ın 90’lı yılların başında “Milli Egemenlik Partisi” adıyla siyasete atılma girişiminde bulunduğu belirlenirken, o dönem Edebiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Tuncer ile Bahadır Güven, Adnan Tınaroğlu ve Dilek Ilıcalı gibi isimlerin parti kurulma çalışmasında öne çıkan kişiler olduğu iddia edildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Oktar’ın 90’lı yıllarda siyaset ve siyasilerle flörtü ise ilk kez 10 Ocak 1991’de İstanbul Sheraton Otel’de, DYP tarafından düzenlenen “Yıla Bakış” toplantısında gündem geldi. Süleyman Demirel’in de katıldığı toplantıda söz alan ve şu an FETÖ davasından tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak, Adnan Oktar’ı çok sert sözlerle eleştirirken, Adnan Oktar’ın eskiden Atatürk düşmanı olduğunu, şimdi ise kendisini Atatürkçü gibi gösterdiğini söyledi.

DYP’Yİ DESTEKLEMİŞ

Ilıcak, varlıklı ailelerin çocuklarını ailelerinden koparmakla suçladığı Oktar için “Oktar ve grubu kuşkulu faaliyetler içinde. Kızlarla erkekleri imam nikahı ile birleştiriyorlar. Benim çocuğuma da çengel atmıştı, başaramadı. Birçok ailenin çocuğunu baştan çıkardığını biliyorum. Acaba Demirel’in bu ana banalar için yapabileceği birşey yok mu?” ifadelerini kullanmıştı. Demirel ise buna, “Biz savcı değiliz. Ortada bir suç varsa, savcılar harekete geçer” yanıtını vermişti. DYP İstanbul İl Başkanı Orhan Keçeli, toplantıda, Oktar’ın DYP’yi desteklediğini duyururken, birçok partili ise bu açıklamadan sonra Oktar’ı tebrik etti.

Oktar grubunun 1994 yerel seçimlerinde RP’yi desteklediği, DYP kongresinde ise Tansu Çiller’e destek verdiği de iddialar arasında. Adnan Oktar’ın bazı siyasilere şantaj yaptığı, İstanbul Organize Suçlar eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın 1999 yılında gerçekleştirdiği operasyondan sonra öne sürüldü.



İSTİHBARAT TOPLAMIŞ

Bir GSM şirketinde çalışan Oktar grubundan olduğu iddia edilen H.A.Y. isimli bir kişinin, ANAP Lideri Mesut Yılmaz, DYP’li Meral Akşener, Celal Adan ve bağımsız milletvekili Mehmet Ağar’ın da aralarında olduğu isimler hakkında istihbarat topladığı iddia edildi.

Şantaj yapmayı planladıkları kişilerin telefon kayıtlarını izleyen H.A.Y isimli kişinin, Adnan Hoca’nın müritlerinden bir kızla evli olduğu, siyasilerin yanı sıra Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Ertuğrul Özkök, Emin Çölaşan, Fatih Altaylı, Hıncal Uluç, Savaş Ay gibi isimler hakkında da şantaj amaçlı istihbarat toplandığı öne sürülmüştü.

BİR PARTİYLE İLİŞKİLİ

Adil Serdar Saçan, tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında ANAP eski il Başkanı Eymen Topbaş ve eski milletvekili Tevfik Ertüzün’ün evine girilmesi ise, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile ANAP’lı Ekrem Pakdemirli’yi karşı karşıya getirdiği gün yüzüne çıkan bilgilerden.

ANAP grubunda konuşan Pakdemirli, polisin baskını sırasında Çamlıca sırtlarındaki 80 eve girildiğini söyleyip, “Güvenlik güçlerinin daha dikkatli olmaları gerekir. Baskın sırasında eski il başkanımız Eymen Topbaş ve kardeşi Mustafa Topbaş’ın villalarına da girildiğini öğrendik. Bu evlerde yaşayan insanların yatak odalarına kadar girilip, yerlere yatırılıp, üzerlerine postallarla basılmış.

Hatta evdeki köpeği havladı diye vurup öldürmüşler” diyerek Bakan Tantan’ı eleştirmiş, Tantan ise Oktar ve ekibinin bir parti ile ilişkisi olduğunun belirlendiği yanıtını vermişti.

SAÇAN: ASIL İSİM TUĞBA BABUNA

Adil Serdar Saçan, operasyon sonrası Oktar ve grubunu “Örgüt” olarak nitelendirirken, Oktar Babuna için gerçekleştirilen ilik kampanyasını asıl organize eden kişinin kardeşi Tuğba Babuna olduğunu açıklamıştı. Oktar ve grubunun belirli partilerin kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini, piyasadan porno CD’ler alan örgüt üyelerinin, bunların üzerine bilgisayar ortamında şantaj yapacakları kişinin görüntüsünü bindirerek fotomontaj yaptıklarını ve şantajlarda bu görüntülerin kullanıldığını açıklamıştı.