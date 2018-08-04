Üç ilde kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise biri ağır toplam 6 kişi yaralandı. Öte yandan Çorum'un Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adil Özdemir idaresindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş karayolu Çaltıözü mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Aslan’ın kullandığı 07 SUE 94 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Rasih Özdemir (12) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadının olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler Özdemir ve Aslan ile Doğukan Çeto ve Serkan Aslan ise ambulanslarla götürüldükleri Fethiye ilçesindeki bazı hastanelerde tedaviye alındı.

ÇORUM’DA İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 13 YARALI

Çorum’un Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ordu-İstanbul seferini yapan Serkan Yanaz’ın kullandığı 41 UP 999 plakalı otobüs, D100 karayolundaki Çeltiközü mevkisinde İstanbul-Erzincan seferini yapan Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 UP 999 plakalı otobüs refüje çıktı.

Kazada her iki otobüsteki yolculardan 13’ü yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüslerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 karayolunun tek şeridi, otobüslerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

SAMSUN’DA 6 YARALI

Kaza, Atakum ilçesi Türk-iş Kavşağı Atatürk Bulvarı üzeri Samsun – Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak gittiği iddia edilen bir otomobil, ilk olarak kavşaktan çıkan otomobile çarptı. Kazanın ardından arkadan gelen 4 araç da kazaya dahil oldu. 1 otomobil ise çarpmanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklendi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 yaralının ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.