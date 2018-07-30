Yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte takvim...

Lise yerleştirme sonuçları bu sabah açıklandı! Öğrenciler ve veliler heyecanla MEB 2018 lise yerleştirme sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bazı öğrenciler ilk tercihlerin sonucunda istediği okula yerleşemedi. MEB boş kontenjanları ve nakil süreci hakkında açıklama yaptı. Aşağıdaki linkten lise yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

LİSE NAKİL TAKVİMİ

TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi.

Öğrencilerin yüzde 15’i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.

Lise geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanmıştı.

33 bin 964 aday birinci tercihlerine yerleştirildi.

Öğrenciler, hangi liseye kayıt hakkı kazandığını bakanlığın resmi sayfasından sorgulayabiliyor.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler ise şöyle:

“Merkezi yerleştirme; toplam kontenjan 127 bin 480, boş kalan kontenjan 197, tercih yapan aday sayısı 437 bin 70, yerleşen aday sayısı 127 bin 283. Yerel yerleştirme; toplam kontenjan sayısı 1 milyon 141 bin 318, boş malan kontenjan 342 bin 392, tercih yapan aday sayısı 1 milyon 17 bin 891, yerleşen aday sayısı 798 bin 926, yerleşemeyen aday sayısı 91 bin 687.”