27 Temmuz 2018 21:20

Kanlı Ay tutulması başladı! CANLI

Kanlı Ay tutulması başladı! CANLI
21. yüzyılın en uzun Ay tutulması tüm Türkiye'den gözlemlenebiliyor
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21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması başladı. 4 saat sürecek 21. yüzyılın en uzun tutulması sırasında Ay, 22.30 - 01.13 saatler arasında tamamen karanlığa bürünecek. Ay tutulmasını NASA tarafından da canlı olarak yayınlıyor.

CANLI YAYIN: 

Antartirka, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinden takip edilebiliyor.

Ay tutulmasının evreleri

20.15: Gölgeli tutulma
21.25: Parçalı tutulma
22.30: Tam tutulma
23.22: Azami tutulma
00.14: Tam tutulma sonu
01.19: Parçalı tutulma sonu
02.29: Gölgeli tutulma sonu

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