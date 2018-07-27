Kanlı Ay tutulması başladı! CANLI

21. yüzyılın en uzun Ay tutulması tüm Türkiye'den gözlemlenebiliyor

21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması başladı. 4 saat sürecek 21. yüzyılın en uzun tutulması sırasında Ay, 22.30 - 01.13 saatler arasında tamamen karanlığa bürünecek. Ay tutulmasını NASA tarafından da canlı olarak yayınlıyor.

CANLI YAYIN:

Antartirka, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinden takip edilebiliyor.

Ay tutulmasının evreleri

20.15: Gölgeli tutulma

21.25: Parçalı tutulma

22.30: Tam tutulma

23.22: Azami tutulma

00.14: Tam tutulma sonu

01.19: Parçalı tutulma sonu

02.29: Gölgeli tutulma sonu