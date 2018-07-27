Kanlı Ay tutulması başladı! CANLI

21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması başladı. 4 saat sürecek 21. yüzyılın en uzun tutulması sırasında Ay, 22.30 - 01.13 saatler arasında tamamen karanlığa bürünecek. Ay tutulmasını NASA tarafından da canlı olarak yayınlıyor.
CANLI YAYIN:
Antartirka, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinden takip edilebiliyor.
Ay tutulmasının evreleri
20.15: Gölgeli tutulma
21.25: Parçalı tutulma
22.30: Tam tutulma
23.22: Azami tutulma
00.14: Tam tutulma sonu
01.19: Parçalı tutulma sonu
02.29: Gölgeli tutulma sonu