ABD'li rahip Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alındı.
25 Temmuz 2018 14:49
ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı
ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı.
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