Yatağan’dan acı haber!

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına İzmir'den getirilen kokuya duyarlı kadavra köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda köpeklerin koku aldığı bölgede bir işçinin cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan 1 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu’nun 3’üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali’nde, bugün saat 10.10’da, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 12 işçi yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Demir yığını altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.

YAKINLARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir yığını altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi. Kurtarılmaya çalışılan işçilerden evli ve 1 çocuk babası 32 yaşında Seray Şimşek’in annesi Şener Şimşek, “Oğlum santralde kaynak işi yapıyordu. 10 yıldan bu yana burada çalışıyor. Birileri arayıp haber verince buraya geldim. Kurtarılmasını bekliyorum” dedi.

AKP'Lİ GÖKCAN: YARALI İŞÇİLERİN SAĞLIĞI İYİ

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Yatağan Termik Santrali’nde kömür bandının çökmesi sonucu yaralılarımız var. Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Az önce hastaneydik. Birkaçı, biraz sonra taburcu olacak. 2 işçimiz hala kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet seferber olmuş durumda. Elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Tek temennimiz işçilerimizin kurtarılması. Çöküşün sebebiyle ilgili teknik çalışmayla ilgili önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bizler de takipçisi olacağız” dedi.

CHP’Lİ GİRGİN: 2 ARKADAŞIMIZLA İLGİLİ HAYAT BELİRTİSİ ALAMADIK

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen Maden İş Sendikası Yatağan Şube eski Başkanı ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Uzun yıllar, bu santral ve kömür ocaklarında çalışan birisiydim. Milletvekili olarak santrale bu şekilde gelmek istemezdim. Olayı duyar duymaz buraya geldim. Yaşamak için çalışıyoruz ancak çalışırken ölüyoruz. 2 arkadaşımızla ilgili hayat belirtisi alamadık. Dileğimiz sağ salim kendilerine ulaşmak. Diğer yaralılarımızın tedavisi sürüyor. Santral 1982 yılında faaliyet geçti. Kazanın olduğu bölgede sıfırdan 40 metre yüksekliğine ulaşan kapalı bir bant sistemi. Kömürde meydana gelen bazı taşmalardan dolayı bakım çalışması yapılıyor. 40 metre yüksekliğindeki bant olduğu gibi aşağıya iniyor. Şu aşamada farklı yorum yapmak istemiyorum. Öncelik amacım yaralıların iyileşmesi ve içerideki arkadaşlarımızın kurtarılması. Burası 36 yıllık santral. İlk kez bu bant sistemi çöktü. Bakımlarının ne derece yapılıp yapılmadığı, ayaklarının desteklenip desteklenmediği ortaya çıkacaktır. İhmal varsa hukuk çerçevesinde suçlular cezalandırılır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti” dedi.

BAŞKAN GÜRÜN DE OLAY YERİNDE

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Hastaneye kaldırılan diğer 10 yaralı işçiden 5’i taburcu oldu, 5 işçinin ise tedavisi sürüyor. Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden ve bilgi alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, “10 kişiden 5’i taburcu edildi. Elim bir kaza. Çalışan arkadaşların son anda kendilerini emniyetli bir yere atmaları facianın eşiğinden dönülmesini sağlamış. Yaralı sayısı daha fazla olabilirdi. Kimseyi suçlamamamız gerekiyor. Nedenlerinin tam olarak ortaya konulması gerekiyor. Bundan sonra bir daha böyle bir kazanın olmaması için termik santralin daha detaylı olarak gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

VALİ’DEN HASTANEDEKİ İŞÇİLERE ZİYARET

Muğla Valisi Esengül Civelek, hastanedeki işçileri ziyaret etti. Vali Civelek, tedaviye alınan işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yatağan Devlet Hastanesi, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yücelen Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Vali Civelek, daha sonra olayın yaşandığı Yatağan Termik Santrali’ne giderek, süren kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Mahsur kalan 2 işçiyi bulabilmek için helikopterle getirilen eğitimli köpek de arama çalışmalarına katıldı.

BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına İzmir’den getirilen kokuya duyarlı kadavra köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda köpeklerin koku aldığı bölgede bir işçinin cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan 1 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.



Termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu yaralı kurtarılan 10 işçiden 5’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 işçinin tedavisi ise sürdükrülüyor. 1 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili halen enkaz altında kalan 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.