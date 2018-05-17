Ankara'da büyük operasyon! 101 asker için gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askeri personele yönelik operasyon başlatıldı. FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen 101 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bu sabah saatlerinden itibaren gözaltı işlemlerine başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle :

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78' i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 TUĞGENERAL,5 ALBAY, 2 YARBAY, 4 BİNBAŞI, 25 YÜZBAŞI, 54 ÜSTEĞMEN olmak üzere TOPLAM 101 şüpheli hakkında 17.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 21 ilde devam etmektedir. "

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli başlatılan operasyonlar 22 ilde devam ederken, Ankara'da şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 37'sinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında bir tuğgeneral, 5 albay, 2 yarbay, 4 binbaşı, 25 yüzbaşı ve 54 üsteğmen olduğu bildirildi. Tuğgeneralin, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık olduğu belirtildi.