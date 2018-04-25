Taci̇zci̇ye meydan dayağı!

Manisa'nın Yunusemre İlçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şeyle gelişti:

Parkta köpek gezdiren bir kadına yaklaşan M.A. (48) tacizci cinsel organını çıkardı. Bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaşan genç kadın olayı akrabalarına anlattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın aktardığına göre; taciz mağduru kadın ile akrabaları iğrenç olayın gerçekleştiği parka gelerek M.A'yı aramaya başladı.

ÖNCE TEŞHİS SONRA DAYAK

Parkta tacizciyi teşhis eden genç kadın, M.A. isimli kişiyi akrabalarına gösterdi. Bunun üzerine parkta kalabalık bir grup M.A'yı linç edercesine darp etti.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, feci şekilde dayak yiyen tacizciyi güçlükle kurtardı.

Gözaltına alınan tacizci M.A. tedavi edilmek üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.