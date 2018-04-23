23 Nisan'da yine aynı çirkin saldırı

Yürüyen Köşk yolu üzerinde yaptırılan, Atatürk ve Yürüyen köşkün hikayesini anlatan fotoğrafların yer aldığı 11 adet billboardın camları bu sabah kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kırıldı.

Atatürk’ün “Benim Kentim” dediği Yalova’da şehrin simgesi olan Yürüyen Köşk yolu üzerinde yaptırılan, Atatürk ve Yürüyen köşkün hikayesini anlatan fotoğrafların yer aldığı 11 adet billboardın camları bu sabah kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kırıldı.

Yalova’nın yerel haber sitesi Revizyongazetesi’nde yer alan haberde, olayla ilgili şu fotoğraflara da yer verildi;