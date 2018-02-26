Özbek hükümeti, Buhara’nın ardından Taşkent’te de turizm alanı açılması için çalışmalara başlayacağını açıkladı. Çin’den Avrupa’ya uzanan iki bin yıllık tarihe sahip İpek Yolu üstünde mücevher gibi parlayan bir ortaçağ İslam kenti Buhara. Temmuz ayı başında açıklanan Turizmi Geliştirme ve Kalkınma Planı’nda kale içinde bulunan doksan altı tarihi yapının yıkılarak yerlerine turizm tesisleri inşa edilmesinin öngörülmesi UNESCO uzmanlarını alarma geçirdi. Buhara, çoğunluğu MS 10-17. yüzyıllara ait yapılarıyla günümüze kadar kent dokusu bozulmadan kalmış tek Orta Asya İslam yerleşimi. UNESCO, Buhara’nın miras listesindeki durumunu izlemeye aldığını belirterek Özbek hükümetini uyardı ve şehri miras listesinden çıkarabileceğini duyurdu.
26 Şubat 2018 13:35
Turizm hevesi Buhara'yı yıkıyor!
Buhara’da Temmuz ayı başında açıklanan Turizmi Geliştirme ve Kalkınma Planı doğrultusunda kale içinde bulunan doksan altı tarihi yapının yıkılarak yerlerine turizm tesisleri inşa edilmesi gündemde.
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