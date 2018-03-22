Araç sahipleri dikkat: ÖTV indirimi yasalaştı

Son dakika haberlerine göre; hurda araçlar için ÖTV indiriminin görüşüldüğü torba yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Yasaya göre 16 yaşından büyük araçlar hurdaya ayrılsa, hurda araç sahibine ÖTV teşviki verilecek.

Meclis'te yasalaşan son dakika vergi düzenlemesine göre, 16 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırma karşılığında ÖTV teşviki alabilecek. Yeni düzenlemeden sonra yaklaşık 6 milyon eski araç sahibi araçlarını trafikten çekilmeleri halinde, araç başına 10 bin TL'lik ÖTV indirimi alacak.

Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakamın 6 milyonu bulması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜZDE 25 ORANINDA VERGİLENECEK

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı’nda Kanun Tasarısı kabul edildi.

Tasarıda yer alan diğer maddeler şöyle:

Eski milletvekilleri kırmızı pasaport taşıyabilecekler. Nişasta bazlı şeker oranı yüzde 5’e düşürülecek. Kreş yardımı ön görülüyor. Elektrikli araçlardan yüzde 25 oranında vergilendirilecek. Anlık doğalgaz ithalatı ve sıkılaştırılmış gaz ithalatı yapılabilecek. Hurda araçlara teşvik gelecek. İnternete denetim gelecek