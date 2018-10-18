Ahmet Hakan'ın Berat Albayrak'a verdiği desteğin nedeni...

Hakan'ın bu yazısı akıllara, Berat Albayrak'a, Ahmet Hakan'ı Hürriyet'in başına geçirme planlarını anlatan Doğan Medya eski Ceosu Mehmet Ali Yalçındağ'ın maillerini getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek yazısı kaleme aldı.

"Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" diyen Hakan, "Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler. Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar. Başarısız olacağına kesin iman ettiler. 'Mümkün değil, yapamaz' diye kestirip attılar. Falan... Ve şimdi görüyorum ki... Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne? Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki! Diye ödleri kopuyor" ifadelerini kullandı.

'AHMET HAKAN'A KEFİL OLMUŞTU'

Hakan'ın Bakan Albayrak'a verdiği destek şaşırtıcı olmazken, 2016 yılında basına sızan Berat Albayrak ve Doğan Medya eski Ceosu Mehmet Ali Yalçındağ'ın yazışmalarını akıllara getirdi.

Sol'da yer alan habere göre, Doğan Medya'nın AKP denetçisi rolünü üstlenen Aydın Doğan'ın damadı Yalçındağ'ın, Bakan Albayrak'a rapor verdiğini gözler önüne seren maillerde, Ahmet Hakan'a kefil olduğunu belirtmesi dikkat çekmişti.

İlgili mailde Yalçındağ, "Ahmet ile uzun toplantılar yaptım. Ahmet’te şunun farkındaki biz birbirimizi anlamalıyız ki birlikte çalışalım. Sonunda gördüm ki ben Ahmet’e kefil olabilirim. Benimle çok paralel düşünüyor. Ayrıca sadece size bağlı olursam çalışırım, Vuslat hanım müdahale ederse çalışamam diyor. Bugün gazeteciler.com da çıkan haber ilginç. Çoğu doğru. Vuslat’ın kendi yapmak istediği, Aydın beyin olmaz dediği dahil doğru. Vuslat genel yayın müdürü olacakmış. Olmaz dedi. Ben Ahmet ile bu işi yapabileceğimizi düşünüyorum. Düşünmekte fayda görüyorum" diyerek Berat Albayrak'a düşüncelerini aktarmıştı.

Hakan maillerin sızması sonrası Hürriyet'in başına geçememiş, daha sonra Kanal D Ana Haber'in koltuğuna oturmuştu.