O ilaçlar dolar kuruna takıldı!

Burcu Cansu/BİRGÜN- Türk Eczacıları Birliği Başkanı krizin geldiği noktayı özetledi: Kanser ilacından vitamine çok sayıda ilaç bulunamıyor.

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında sekiz ay önce yapılan anlaşma ile kurun 2.69 TL’de sabitlenmesinin ardından dövizdeki yükselişin yol açtığı ilaç krizi devam ediyor. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, son durumu anlattı.

Bazı ilaçların piyasaya kısıtlı verildiğine dikkat çeken Çolak, “İlaç firmaları limitli bir şekilde dağıtım yapıyor. Piyasada sıkıntılı olan ilaçlar için net bir sayıdan bahsetmek mümkün değil çünkü hemen her gün ve hatta gün içerisinde bile değişiklik gösterebiliyor” diye konuştu.“Kanser ilaçlarından vitaminlere kadar uzanan bir sıkıntı söz konusu. En fazla sıkıntı yaşananlar ithal ilaçlar. Örneğin, ithal göz damlaları aylardır piyasada yok” diyen Çolak sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde ilaçta yaşanan sıkıntıların en büyük sebeplerinden biri bu bahsi geçen sabit kur oranı. 2018 yılı için 2.69 olarak belirlenmişti. Ve bugünkü kuru gözönüne aldığımızda sürdürülebilirlik açısından bu oranın gerçekçi olmadığı ortada. 2019 yılında belirlenecek yeni kur oranı, benzer sıkıntıların yaşanmaması adına önemli. Yetkililerin bu konu hakkında önlemler alması, toplum sağlığını korumak adına elzem.”