CHP'den konkordato ilan eden şirketlerle ilgili kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 206. Maddesinde yaptığımız değişiklik ile işçilerin alacaklarını öncelikli hale getirdik ve işçi alacaklarının önüne hiçbir alacaklının geçmemesi düzenlemesini yaptık. Hiçbir işçi, konkordato ilan eden şirketten mağdur olarak işten çıkarılmamalı” dedi.



Ekonomide yaşanan ciddi kur dalgalanmaları sürecinde 6 aydır yüzlerce şirket konkordato ilan etti. Şirketlerin çoğunun İstanbul, Ankara merkezli ve en çok konkordatonun inşaat sektöründe ilan edildi.

İnşaat sektörünün en çok iş istihdamı olan sektör olduğunu düşünüldüğünde konkordato en çok da işçileri tehdit etmekte. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, hiçbir şart ve koşulda işçi alacaklarının önüne hiçbir alacaklının geçmemesi için Kanun Teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

Tanal, şunları söyledi:



“Son dönemde, ülkemizde yaşanan yüksek faizlerin uzun vadeli yatırımlara imkan vermemesi, TL’de yaşanan değer kaybı, satışların giderek azalması, bunun gibi birçok olumsuz ekonomik gelişme nedeniyle şirketler konkordato başvurularında bulunuyorlar. Son 6 ayda büyük küçük binlerce şirket konkordato ilan etti. Yaşadığımız ekonomik kriz sonucu hayatımıza giren ve hepimizin acı bir şekilde öğrendiği konkordato, en çok da işçilerimizi endişelendirmektedir. Konkordato ilan eden şirketlerde çalışan işçiler ‘bize ne olacak, alacaklarımıza ne olacak’ tedirginliği yaşamaktadırlar. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğumuz Kanun Teklifi ile konkordato ilan eden şirketlerin önceliği işçi alacaklarına vermesini teklif ettik. İşçinin emeği hiçbir şirketin, hiçbir krizin önüne geçemez. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden bizi kurtaracak yine işçinin emeğidir.” Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle;



İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ



MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (A) bendi madde metninden çıkarılmıştır.



“İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları üzerinde rüçhan hakları vardır. Rehinli alacaklar ile gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, birinci cümlede sayılan alacaklardan sonra gelir.”



MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.