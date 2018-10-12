Daralma son üç yılda yüzde 55 seviyesinde!

Türkiye otomotiv sanayiinde 2018 yılı sona ermeden 1 milyon adetlik üretim rakamı aşıldı. Otomobil pazarıyla doğru orantılı olarak, ticari araç pazarındaki daralma ise devam etti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 33 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 17 azaldı. Ağır ticari araç pazarında ise daralma son üç yılda yüzde 55 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2018 yılına ait Ocak-Eylül verilerine göre, toplam üretim ilk dokuz aylık dönemde geçen seneye göre yüzde 5 azalsa da 1 milyon 167 bin 28 adete ulaştı ve ihracatın etkisiyle geçen seneye yakın bir performans sergiledi. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı 972 bin 208 adet olurken, otomobil ihracatı ise 644 bin 783 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ticari araç üretiminde ihracat kaynaklı yükseliş!

OSD verilerine göre, ticari araç grubunda üretim Ocak-Eylül döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde, üretim açısından hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 seviyesinde artış kaydedildi. Otomobil pazarıyla doğru orantılı olarak, ticari araç pazarındaki daralma ise devam etti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylu¨l dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 33 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 17 azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55

seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta 1 milyon sınırına yaklaşıldı

Dokuz aylık dönemde ihracat adet bazında geçen seneye yakın seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı adet bazında yüzde 6 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 972 bin 208 adet olurken, otomobil ihracatı 644 bin 783 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 23,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 9,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,6 milyar Euro oldu.