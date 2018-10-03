Albayrak'tan itiraf gibi enflasyon açıklaması: Demek ki...

Enflasyon verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu oran gerek piyasa gerek MB çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaştık. Bu rakamlar spekülatif fiyat artışlarının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu, demek ki çok daha yoğun mücadele edeceğiz" dedi.

Albayrak rakamı tutturamadı: Enflasyon rekor kırdı!

Tartışmalara neden olan McKinsey anlaşmasına ilişkin de konuşan Bakan Albayrak, "Spekülasyonlar her zaman olur, ya cehalet dersiniz ya ihanet dersiniz" dedi.

Albayrak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Bu oran gerek piyasa gerek MB çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaştık.

"Bu rakamlar spekülatif fiyat artışlarının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu, demek ki çok daha yoğun mücadele edeceğiz.

Eylül ayı beklentiler açısından en kötü aydı. "Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız. Dengelenme sürecini görmeye başladık.

Spekülatif atakların püskürtülmesiyle istikrar ve daha iyi bir değerlendirme süreci başladı. Ekim ayında bu süreç çok daha pozitif yönde seyredecek.

Hem vatandaşlarımız, hem kamu görevlileri sahada, gelen şikayetlerle etkin bir şekilde mücadele ettik.

Bu sürecin sadece ekonomik olmadığını biliyorduk, bu süreç bir normalleşme noktasında. Bu sürecin birkaç aylık etkisinin toplam bilançoya minimum hasar oluşturması için çok etkin bir yapı ortaya koyduk.

2018 ve 2019 hedeflerini gerçekçi görüyoruz. Hedeflere doğru pozitif yönlü gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Önümüzdeki hafta fiyatlama, indirim, sorumluluk alma, tüm paydaşların taşın altına elini koyacağı bir süreç başlatacağız.

Bu ülkemizdeki tüm kesimleri etkiliyor, hep birlikte mücadele hızlı bir netice almak açısından elzem. Önümüzdeki hafta genel bir kamuoyu açıklamasıyla, bunun topyekün bir mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz.

(Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi) 76 Milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı adımların atılması için bir anahtarı çizdik, buna destek amacıyla ciddi bir altyapı ortaya koyduk.Bu ofis görevine başladı. Bunun muhatabı tüm bakanlıklar. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yerli ve milli bir şekilde yürüteceğiz.

McKinsey yorumu

(MicKinsey’den danışmanlık alınması) Spekülasyonlar her zaman olur, ya cehalet dersiniz ya ihanet dersiniz. Denetleme yok. Birçok firmadan biz bu dönüşüm ofisiyle alakalı bir raporlama aldık. Türkiye'ye özgün kendi modelimizi oluşturma noktasında bir ofis kurduk. Başında sonunda A'dan Z'ye biz varız. Yarın bir gün başkalarına da akıl soracağız.

Toplam üretilen elektriğin içindeki yerli payı artıracağız, yüzde 47'lerden yüzde 50-51'lere çıktık. "Biz bize güvenen insanların yüzünü öne eğecek en ufak bir şey yapmayız.