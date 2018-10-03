Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında bu sabah son durum belli oldu.

Gram altın fiyatlar bu hafta 1,2 lira oynadı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 379,00 lira, Cumhuriyet altını 1.553,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,38 yükselişle 232,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış fiyatları (TL) şöyle:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,50 232,70 (Alış Satış)

Cumhuriyet Ata Lira 1.532,00 1.553,00 (Alış Satış)

22 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00 216,00 (Alış Satış)

Lira(Tam) Ziynet 1.497,00 1.517,00 (Alış Satış)

Yarım Ziynet 749,00 759,00 (Alış Satış)

Çeyrek Ziynet 374,00 379,00 (Alış Satış)