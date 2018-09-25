Antalya Valisi'nden bankalara tepki

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, faizlerin ve pos cihazı komisyonlarının artmasıyla ilgili olarak bankalara tepki gösterdi.

Karaloğlu, “Zemheride önce siz biniyorsunuz vatandaşın boynuna. Daha çok mu eskiyor pos cihazınız. Ne oluyor da artırıyorsunuz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eylül ayı meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Vali Karaloğlu, bankacılık sektörünü temsil eden meclis üyesine, bankaların faizleri yükseltmesi, ticari kredilerde aylık faiz oranını yüzde 40-45'e çıkarması ile pos cihazı komisyonlarını artırmasını sordu.

"Bankacılar çok yuvarlak konuşuyorsunuz"

“Bu pos ücretlerine ne diye artırım yapıyoruz arkadaşlar, gerekçesi nedir? Pos komisyonlarında ne diye artış yapıyoruz" diye soran Karaloğlu’na sektör temsilcisi meclis üyesi “Paranın maliyetinin artmış olması tüm banka hizmetlerinde maliyet artışıyla sonuçlanır" karşılığını verdi. Karaloğlu, ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece faiz artırmakla yetinmiyorsunuz, yaptığınız bütün hizmetlerin bedellerini de artırıyorsunuz. Arkadaşlar, çok fazla da hırpalamak istemiyorum mecliste bankacıları. Yani temmuzda hepimiz güle oynaya devam ediyoruz, zemheride önce siz biniyorsunuz vatandaşın boynuna. Pos cihazındaki komisyon niye artırılsın? Faizler yükselirken otomatik olarak daha çok mu eskiyor pos cihazınız. Ne oluyor da artırıyorsunuz? Doğru bir şey değil arkadaşlar gerçekten, özellikle pos cihazı komisyonlarının artırılması.