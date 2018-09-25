'Kriz var' demek yerine şunları diyebilirsiniz'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın köşe yazısının krizle ilgili bölümü şöyle:



"MESELA ASO Başkanı gibi...

“Ekonomik darboğaz var” diyebilirsiniz.

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Mesela bazı işadamları gibi...

“Ekonomide bir daralma var” diyebilirsiniz.

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Mesela Ali Koç gibi...

“Kriz olmayabilir ama bir endişe var” diyebilirsiniz.

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Mesela Adalet Bakanı Gül’ün sözünden hareketle...

“Ekonominin psikolojisi bozuk” diyebilirsiniz.

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Mesela Timur Selçuk’un şarkıda dediği gibi...

“Ekonomi tıkırında... Ekonomi tıkırında...” diyebilirsiniz.

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Mesela eski MÜSİAD Başkanı gibi...

“Kısa süreli bir türbülans var” diyebilirsiniz.

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Ya da hepsini bir yana bırakıp...

“Bir cisim yaklaşıyor” da diyebilirsiniz.

KISKAÇTAKİ ÜLKE: TÜRKİYE

BİR TARAFTA:

Her şeyi olduğundan daha kötü, daha fena, daha berbat, daha umutsuz göstermeye çalışanlar var.

BİR TARAFTA:

Her şeyi olduğundan daha mükemmel, daha güllük, daha gülistanlık göstermeye çalışanlar var.

Türkiye işte bu iki tarafın kıskacı altında maalesef...

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