'Kriz var' demek yerine şunları diyebilirsiniz'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın köşe yazısının krizle ilgili bölümü şöyle:
"MESELA ASO Başkanı gibi...
“Ekonomik darboğaz var” diyebilirsiniz.
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Mesela bazı işadamları gibi...
“Ekonomide bir daralma var” diyebilirsiniz.
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Mesela Ali Koç gibi...
“Kriz olmayabilir ama bir endişe var” diyebilirsiniz.
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Mesela Adalet Bakanı Gül’ün sözünden hareketle...
“Ekonominin psikolojisi bozuk” diyebilirsiniz.
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Mesela Timur Selçuk’un şarkıda dediği gibi...
“Ekonomi tıkırında... Ekonomi tıkırında...” diyebilirsiniz.
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Mesela eski MÜSİAD Başkanı gibi...
“Kısa süreli bir türbülans var” diyebilirsiniz.
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Ya da hepsini bir yana bırakıp...
“Bir cisim yaklaşıyor” da diyebilirsiniz.
KISKAÇTAKİ ÜLKE: TÜRKİYE
BİR TARAFTA:
Her şeyi olduğundan daha kötü, daha fena, daha berbat, daha umutsuz göstermeye çalışanlar var.
BİR TARAFTA:
Her şeyi olduğundan daha mükemmel, daha güllük, daha gülistanlık göstermeye çalışanlar var.
Türkiye işte bu iki tarafın kıskacı altında maalesef...
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