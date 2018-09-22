Ekmeğe yüzde 25 zam!

KOCAELİ Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Ortalama olarak yüzde 20 ile 25 arasında uygulanan zam bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya koyuldu. Uygulanan zam ile ekmeklerin gramajları 250 gramdan 200’e düşürüldü. Gramajı düşürülen ekmekler yine 1.25 TL'den satışa sunuldu. Gramajın düşürülmesi sonrasında çok sayıda fırında tekli ekmek yerine ‘Çiftli ekmek’ üretimine ağırlık verildi. Daha önce 500 gram olan çiftli ekmekğin de gramajı 400 grama düşürülerek 2.5 TL'den satışına başlandı.