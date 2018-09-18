'Bu millet 14. uçağı almak için vergi ödemiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazine deveredilmesine ilişkin sözlerine "İş Bankası bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün vasiyetidir, Erdoğan sakın bu kaleye saldırmasın, İş Bankası bu ülkenin kalesidir sakın saldırmaya kalkmasın" dedi.

Erdoğdu, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet'e ilişkin olarak, “13 tane uçağı olana 14. uçağı alsınlar diye vergi ödenmiyor” ifadesini kullandı.

“Millet vergi ödemek için canını sıkıyor, bunlar 550 milyonluk hibe almışlar” diyen Erdoğdu, hükümete soru yöneltti. CHP’li Erdoğdu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin başı 550 milyonluk hediye alabilir mi? Çakmak mı hediye ediyorlar?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu şöyle devam etti:

“O sarayın peşini bırakmadığımız gibi o uçağın peşini de bırakmayacağız. 13 tane uçağı olana 14. uçağı almak için bu millet vergi ödemiyor. Türkiye’yi düşmüş olduğu ekonomik dipsiz kuyudan çıkarmıyorlar. Otoriter tek adamın olduğu bir ülkede kimse yatırım yapmak istemiyor. Yerli yatırımcımız da yatırımlarını başka ülkelere taşıyor. Bu ülkenin çocukları başka ülkelere göç ederken sürekli Ortadoğu’dan göç alıyoruz.