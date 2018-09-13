Bloomberg'ten dikkat çeken 'Merkez Bankası' yorumu

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, Merkez Bankası’nın politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24’e yükseltmesini kurumun ‘bağımsızlığını savunması’ olarak yorumladı.

Merkez Bankası'nın kararı, ajansın Twitter hesabından "Türkiye'nin Merkez Bankası, bağımsızlığını savundu" ifadeleriyle duyuruldu.

Onur Ant imzasıyla yayınlanan haberde, Merkez Bankası’nın kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birkaç saat önce yaptığı ‘faiz artırımı karşıtı’ açıklamaların ardından geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, “Karar, Erdoğan’ın yüksek borçlanma maliyetlerine yönelik saldırganlığını tekrar ederek kargaşayı tetiklemesi ve yerel işlemlerde döviz kullanımının kısıtlanmasını emretmesinden birkaç saat sonra geldi” dendi.