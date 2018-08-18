'Bir ay önce 10 TL'ye aldığım ilaç 200 lira'

Sağlık Bakanlığı ile altı ay önce imzalanan anlaşma gereği 2.69 TL'ye sabitlenen euronun 7 TL'ye dayanması, eczanelerde endişeye sebep olmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu ise aralarında şeker, prostat, kalp hastalığı tedavisinde kullanılan 143 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı.

Uzmanlar ilaçların yüksek fiyatları nedeniyle “Yerli ilaçları teşvik” denilerek SGK’nin böyle bir kısıtlamaya gittiğini söylüyor. 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren listeden çıkarılan ilaçlar yüzünden hastalar mağdur durumda.

Düzenli olarak ve uzun süredir kullandıkları ilaçlarını muadilleriyle değiştirmek zorunda kalan hastalar bu sefer de başka bir sıkıntıyla karşı karşıya. Döviz kurunun artmasından kaynaklı piyasa ilaç sürmeyen şirketler nedeniyle vatandaşlar bu ilaçlarının muadillerini de eczanelerde bulmakta sıkıntı yaşıyor.

İşte Evrensel’den Derya Kaya ve Selma Ertekin’in haberine göre düzenli olarak kullandığı ilacı bulmakta sıkıntı çeken hastalardan birisi Cansu Özyapıcıel.

Özyapıcıel’in de 4 aydır kullandığı ilacı “Seraquel xr” geri ödeme listesinden çıkarılmış. Bir ay önce 10 liranın altında ücret ödeyerek aldığı ilacı artık bulabilse bile 200 liraya mal olacağı için doktorunun muadili başka bir ilacı reçete ettiğini belirten Özyapıcıel yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Birçok eczaneye sordum, koca bir bölgeyi dolaştım ilacın muadili de eczanelerin deposunda yoktu, ‘bulamazsın’ dediler. Daha önce kullandığım ve şu anda SGK karşılamadığı için artık 200 lira olan ilacımı sordum, onu da bulamayacağım söylendi. En son bir eczanın deposunda tesadüf eseri ilacın muadilini buldum. Dolar kuru dalgalandığı için yurtdışından gelen ilaçlarda bu sıkıntı yaşanıyormuş. "

Özyapıcıel, kesmemesi gereken ve listeden çıkarıldığı için artık ulaşamadığı ilacının yerine muadilinin de ulaşılabilir hale getirilmemesine tepkili.

Eczacı Arzu Özdemir ise ilaçta sıkıntının özellikle son 6 aydan beri yaşandığını söylüyor. SGK’nin 143 ilacı geri ödeme listesinden çıkarmasına ilişkin olarak Özdemir, “Yerel ilaç sanayisini desteklemek” adı altında ilaçların listeden çıkartıldığını, pahalı ilaçların artık pek ödenmediğini belirtiyor.

143 ilacın içerisinde şeker, prostat, kalp hastalığı ilaçları yanı sıra burun spreyi gibi ilaçlarında olduğunu belirten Özdemir, vatandaşların reçete ile gelseler bile bu ilaçların yerli muadillerini verdiklerini söyledi.

SGK artık bu ilaçları ödemeyeceği için depolarda bulunmayacağını paylaşan Özdemir şöyle devam ediyor:

“Elimizde kaldıysa bir iki onları da vereceğiz. Artık bize de gelmeyecek. Bu ilaçların, aynı işi yapan yerli muadilleri var. Hastalar bazen ilacın muadilini değil orijinalini kullanmak istiyor. Bazen haklılar tabi. Örneğin, etken maddesi ‘valsartan’ olan ilaçlar vardı. Etken maddesi Çin’den gelen, tansiyon ilacı bunlar. Orijinali yerine bir ara doktorlar hep yazdılar bu ilacı.

Sonradan kanserojen etkisi olduğu ortaya çıktı. Şu an ödenmiyor kontrol altında. Ancak ileride bu ilacı kullananlarda belki kanser çıkacak. Şimdi diovan diye bir marka var, orijinal. Etken maddesini Çin’den değil Avrupa’dan almış bir ilaç, onlar satışta. Hasta bu noktada haklı, ben de olsam orijinalini kullanmak isterim. Çünkü etken maddesini Hindistan, Çin’den alanların ileride ne çıkacağı belli değil, hastalık yapıcı özelliği olabiliyor.”

Hastane çevresinde bulunan eczanelerin çok daha büyük sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Özdemir, “Özellikle etken maddesini Avrupa’dan alan ilaçlar gönderilmiyor. Vatandaşlar bize de gelip soruyorlar. Bazı eczanelerin elinde kalmış varsa bir süre daha ilaç bulunabilir ama onlar da bitince sıkıntı büyüyecek. avro, dolar daha da arttı. Şimdi yaz zamanı Ankara nispeten boş. Eylül ayıyla birlikte sıkıntıyı daha fazla yaşayacağız” diyor.

Özdemir, kendilerinin de depodan ‘yok’ yanıtı aldıklarını paylaşıyor:

“Eczacı olarak bizim de yapacağımız bir şey yok. Uzun zamandır yaşıyoruz bunu. İlaçlar için avro kuru 2.69 olarak sabitlendi ancak avro 7’liraya çıkmış durumda. Artık hiç gelmez bu ilaçlar. İnsanlar deli gibi ilaç almaya çalışıyorlar. Özellikle düzenli ilaç kullanan hastalar ‘ilaç piyasadan kalkarsa ne yaparız’ diye düşünerek haklılar. Stok yapmaya çalışıyorlar ama nereye kadar."

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamasında “Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir. İthal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır” dedi.

Türkiye’de ilaç fiyatlarının avro kuruna göre düzenlendiği savunan Bakanlık, “Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir” ifadesi kullandı.