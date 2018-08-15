Akbank Genel Müdürü: Ekonomimizin güçlü yanları...

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ABD ile Türkiye arasındaki krize bağlı olarak hareketlilik gösteren dövize ilişkin konuştu.

Binbaşgil, "Ekonomi yönetiminin tek çatı altında toplanmasının avantajını yaşadık. Alınan tedbirler ardışık bir biçimde geldi ve piyasalarda etkisi görülmeye başlandı" dedi.

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunana Binbaşgil, "Piyasalarda yaşanan hareketliliğin sadece makro veriler ile açıklanması mümkün değil" ifadesini kullandı.

Binbaşgil'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Ekonomi yönetiminin tek çatı altında toplanmasının avantajını yaşadık.

"Piyasalarda yaşanan hareketliliğin sadece makro veriler ile açıklanması mümkün değildir. Alınan tedbirler ardışık bir biçimde geldi ve piyasalarda etkisi görülmeye başlandı. Güven ortamını sarsıcı söylentilere itibar etmememiz ülkemizin menfaatinedir.

"Dün Akbank müşterileri yaygın bir şekildedöviz satışı yapmaya başladı ve Türk lirasına olan güvenini gösterdi.

"Serbest piyasa ekonomisi kurallarından asla taviz vermeyeceğiz' mesajı önemlidir.

"Bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisinin en kuvvetli unsurlarından bir tanesi.

"Ekonomimizin güçlü yanları çok. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok."