'Doları yırtamıyorum Allah'ın adı var'

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.

Hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek için yapılan basın açıklamasında ilginç diyaloglar yaşandı. "Dolarları yakın" çağrılarına bir hoca, "Amerika'nın ilahlaştırdığı doları, yani ilahını elimizle yırtıp atmak geliyor içimden. Bu dolarda Allah'ın adı yazıyor. Biz saygısızlık da yapmayız. Bu dolarda "Allah'a inanıyoruz" yazıyor. "diyerek karşı çıktı. Sultanhamam esnafı toplamda 100 bin dolar bozdurdu.