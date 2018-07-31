Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, 2018 yılı üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. MB Başkanı Murat Çetinkaya, yüzde 8.4 olan yılsonu enflasyon tahminini 13.4 olarak yükselttiklerini açıkladı. Çetinkaya 2019 sonu için yüzde 6.5 olan enflasyon tahminini de yüzde 9.3'e yükselttiklerini söyledi



Başkan Murat Çetinkaya'nın açıkladığı raporda öne çıkan satır başları şöyle:



* Merkez Bankası, 8.4 olan 2018 enflasyon tahminini 13,4 'e yükseltti.

*Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı

*Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarına bozulma gözlendi

*İkinci çeyrekte kredi standartları da sıkılaştı

*Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti

*Enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde yaygın...

*İktisadi faaliyet ikinci çeyrek itibarıyla dengelenme eğiliminde

*Petrol fiyat tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara revize edildi

*Petrol fiyat tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi

*Gıda enflasyonunu bu yıl için yüzde 7'den yüzde 13'e revize ettik.

*İthal fiyatları tahminini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e revize ettik.

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