14 Mayıs 2018 08:30

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın son dönemlerde hızlı bir yükseliş halinde.
+ A -

Paylaş

Gram altın fiyatları bugün 183 lira bandında ilerliyor. 14 Mayıs Pazartesi günü gram altın 184,36 liradan alınırken 184,41 liradan satılıyor. Çeyrek altın 291,85 lira alınırken 298,45 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.206,00 liradan alınıp 1.218,00 liradan satılıyor.

Çok Okunanlar

Ekonomi