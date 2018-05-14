Gram altın fiyatları bugün 183 lira bandında ilerliyor. 14 Mayıs Pazartesi günü gram altın 184,36 liradan alınırken 184,41 liradan satılıyor. Çeyrek altın 291,85 lira alınırken 298,45 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.206,00 liradan alınıp 1.218,00 liradan satılıyor.
14 Mayıs 2018 08:30
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın son dönemlerde hızlı bir yükseliş halinde.
Çok Okunanlar
-
Mart ayı cari açık rakamları açıklandı!
-
Altın fiyatları ne kadar oldu?
-
Dolar haftaya nasıl başladı?
-
Döviz kurları neden yükseliyor? Açıkladı
-
Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etmedi
-
Kaçak işçi çalıştıran patrona af!
-
Bu Ramazan fıstıklı baklava yok!
-
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
-
Rusya: Türkiye'ye et ihracatı yakın zamanda başlayabilir
-
Sanayi devi el değiştirdi... İki günde iki büyük satın alma