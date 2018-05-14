Döviz kurları neden yükseliyor? Açıkladı

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Durmuş Yılmaz, dövizdeki yükselişi ve eski kurumunun müdahalelerini değerlendirdi.

Yılmaz, hükümetin seçim öncesi açıkladığı paketlere kaynak bulabilmek için getirdiği afların ekonomiye ilişkin kaygı ve riskleri körüklediğini söyledi.

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Durmuş Yılmaz, dövizdeki yükselişi ve eski kurumunun müdahalelerini değerlendirdi. Yılmaz, hükümetin seçim öncesi açıkladığı paketlere kaynak bulabilmek için getirdiği afların ekonomiye ilişkin kaygı ve riskleri körüklediğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Yılmaz, “Bu aflar, barışlar piyasaya, ‘Biz bir çıkmaz sokağa girdik, önünü sonunu görmediğimiz tedbirler alıyoruz' mesajı veriyor. Bu paketler piyasaya güven vermiyor, aksine belirsizliği daha da artırıyor” dedi.

Yılmaz, siyasilerin gölgesinde kaldığı sürece Merkez Bankası'nın dövizi frenlemeye yönelik attığı adımlardan etkili sonuç alamayacağını görüşünü dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Önde siyasiler değil, Merkez Bankası başkanı ve yönetimi olacak, siyasiler arka planda kalacaktı. Tamam, Merkez Bankası güzel iş yapıyor, döviz arzını artırıyor. Ama siyasilerin niyeti uzun vadede faizi artırmamak olduğu için bu müdahalelerin etkisi zayıf kalıyor. Biraz geç kalındı, Allah sonumuzu hayır etsin."

'POLİTİKA FAİZİ İNDİRİLMELİ'

Kurdaki yükselişe de değinen Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika faizini artırması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, Merkez Bankası'nın piyasayı inandırabilmesi için yüzde 8'lik repo faizini (politika faizi) zaten uygulamada olan yüzde 13.5'e, geç likidite faizini de yüzde 14-15'lere yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Durmuş Yılmaz, dövizi tırmandıran ana nedenleri şöyle sıraladı:

Türkiye'nin giderek artan borçluluk oranı,

Sermaye girişindeki belirgin yavaşlama,

Tırmanan cari açık,

Yüksek enflasyon,

İktidarın siyasi söylemleri,

OHAL'in devam etmesi,

Hukuka güven eksikliği,

Siyasi sonucu öngörülemeyen seçimler,

Komşularla kötü ilişkiler,

ABD-İran gerginliği ve petrol fiyatları.