Amerika’ya Türk salçası

Geçen yıl 100 milyon liralık ciroya ulaştıklarını anlatan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Yıllık 150 bin ton olan domates işleme kapasitemiz bu yıl 200 bine çıkacak” dedi.

Bursa’da 35 yıl önce Duncan Blake tarafından kurulan ve bugün ikinci kuşağın yönetimde olduğu Merko Gıda, dünyanın 20 ülkesine küp domates ve salça ihraç ediyor. Şirketin işlenmiş meyve ve sebze ihracatı amacıyla kurulduğunu anlatan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Ancak kısa bir süre içinde üretime de start verdi. Bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide üretim ve ihracata devam ediyoruz” dedi. Alistair Baran Blake, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlatıyor:

“Bugün geldiğimiz noktada, üretim ve ihracat büyüklüğüyle şirketimizin Merko Gıda’nın bir aile şirketi olmanın ötesinde, kurumsal ve global bir üreticiye dönüştüğünü söyleyebiliriz. 2 farklı üretim tesisimizi geçen yıllarda konsolide ettik ve Bursa’da tek bir çatı altında topladık. Bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide üretim ve ihracata devam ediyoruz. Sezonda Yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlıyoruz; ama bu rakam sezonda dönemsel çalışanlarımızla birlikte önemli ölçüde artıyor. Ayrıca sayısı 200’ü aşan çiftçi çalışanımız var. Şirketimizin bugün yaklaşık yüzde 30’i halen kurucu aileye bize ait. Yüzde 40’i halka açık olan Merko Gıda’nın kalan yüzde 30’u ise Yunanlı gruba ait. 2017’yi 100 milyon TL’ye yaklaşan bir ciroyla kapattık. 2018 ciro hedefimiz ise bunu minimum yüzde 30 arttırarak, 130 milyon TL’yi aşmak. İhracatımızın ise yüzde 20 artmasını hedefliyoruz. Yıllık 150 bin tona denk gelen domates işleme kapasitemiz ise bu yılın sonunda yeni yatırımlarla 200 bin üzeri olması hedefleniyor.

UZAK-DOĞU ÖNE ÇIKIYOR

Üretimimizin yaklaşık yüzde 60’ı iç pazarda tüketiliyor. Yüzde 40’ını ise dünyanın farklı bölgelerine ihraç ediyoruz. Merko Gıda’nın ürettiği salça ve küp domatesin ihracat adreslerinin başında Orta Doğu var. Batı Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Güney Amerika’ya da ihracatımızı sürdürüyoruz. İhracat pazarları arasında en genç ama en hızlı yükselişe sahip olan bölge Uzakdoğu. Bu bölge, katma değerli domates mamulleriyle yaklaşık 10 yıl önce tanıştı. Soyulmuş küp domates ihracatının yüzde 85’inden fazlasını Merko olarak yapıyoruz. Uzak Doğu’nun bu ilgisi Türkiye için kaçırılmayacak fırsat. Irak ve diğer sınır ülkelere ticaret ve ihracat ise önemli ölçüde yükseliyor. Küp domates ve domates salçası üretiminde yıllık yaklaşık 150 bin ton domates işliyoruz. İşlediğimiz domates rakamlarına paralel olarak pazarın yaklaşık yüzde 10’u bizim. Sanayi tipi domates üretiminde Türkiye yükselen bir güç adeta.”