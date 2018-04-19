Dünya devinden sürpriz karar!

Bloomberg'te yer alan haberde demeçlerine yer verilen Volkswagen pazarlamasından sorumlu isim Jochen Sengpiehl, "fazla Alman" olarak nitelediği markanın çok yakında yeni bir logo tanıtacağını ve 2015 yılında ortaya çıkan Dieselgate skandalından önceki imajlarına kavuşmak için daha farklı satış (fiyat) ve pazarlama politikaları izleyeceklerini belirtmiş. Burada özellikle Volkswagen'in en zorlu rakiplerinden birinin Avrupa'da son dönemde hem Ar&Ge hem de üretim faaliyetleriyle atağa geçen Güney Koreli üretici Hyundai ( ve grubun kardeş markası KIA) olduğunun ve rekabetçi fiyat farkı nedeniyle pazar payları arasında doğrudan geçişlerin yaşandığını belirtmek gerek.

Geçtiğimiz hafta Matthias Müller'in yerine gelen yeni CEO Herbert Diess ile hız kazanması beklenen değişim sürecinde Volkswagen, 2020'ye kadar yapacağı elektrikli model atılımı ve imaj tazeleme için ayırdığı 20 milyar Euro'luk bütçenin önemli bir kısmını kurumsal iletişim bölümleri ve reklam ajanslarına ayıracağa benziyor.