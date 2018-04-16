Suriye operasyonu doları nasıl etkiledi?

Döviz piyasalarında yine tarihi rekorların test edildiği bir hafta geride kaldı.

4.20'den dönen doların satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,56'lık yükselişle 4,0970 lira, 5,20!den dönen euronun satış fiyatı ise yüzde 2,10'luk artışla 5,0520 lira oldu.

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 4.0966'den başladı. Euro ise 5.0540 TL'den el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.2330 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 71.84, altının ons fiyatı ise 1346.10 dolardan işlem görüyor.

Hafta sonu Suriye'ye yönelik yapılan saldırı sonrasında dolar/ TL'de yukarı yönlü çıkışlarına devam etme potansiyelinin güçlendiğini belirten uzmanlar, haber akışının çok değişken olduğunu belirterek temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.