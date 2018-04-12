12 Nisan 2018 08:14

Rusya'dan son dakika Doğu Guta açıklaması

Rusya'dan son dakika Doğu Guta açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Doğu Guta'da kontrolü tamamen ele geçirdiğini açıkladı.
+ A -

Paylaş

AYRINTILAR GELİYOR... 

Çok Okunanlar

Dünya