Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi.

Erdoğan ve Trump en son 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alınmıştı.