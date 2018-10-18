Avrupa'da Brexit çıkmazı

GÜVEN ÖZALP - HÜRRİYET / Hem AB’nin hem de Londra’nın tercihi ‘anlaşmalı boşanma’ olsa da tarafların pozisyonlarından taviz vermemesi müzakerelerde ilerlemeyi engelliyor. İki tarafın da üzerinde anlaştığı en önemli unsur ise daha fazla zamana ihtiyaç olduğu. AB liderleri, 847 gündür müzakere edilen ve anlaşmalı ya da anlaşmasız gerçekleşmesine 163 gün kalan Brexit’te son hamleleri belirlemek, olumsuzlar da dahil tüm opsiyonları değerlendirmek üzere Brüksel’de bir araya geldi.

AB, toplantı öncesinde Başbakan Theresa May’in şu ana dek sunduğu önerileri yeterli bulmadığını ve ‘çıkmazdan kurtulmayı sağlayacak yaratıcı öneriler’ beklediğini ortaya koydu. May ise AB liderlerine sağlanan ilerlemenin olumlu olduğu yönünde bir sunum yaptı. Ancak AB liderleri, May’in sunumunda yeni bir unsur olmadığı ve yoğun müzakerelere rağmen belirgin ilerleme sağlanamadığı sonucuna vardı.

AB, kasımda özel bir Brexit zirvesi düzenlemeyi planlamıştı. Dünkü çalışma yemeği sonrasında ise zirvenin yapılması, sağlanacak ilerlemeye endekslendi. AB’nin Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier yeterli ilerleme sağlandığını konfirme ettiği an zirvenin yapılabileceği belirtiliyor. Toplantı öncesinde anlaşma için hâlâ şans olduğunu belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Tabii aynı zamanda tüm senaryolar için hazırlanmamız sorumlu ve ileriyi gören yönetimin bir parçası” demişti.