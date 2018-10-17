Suriye'de Kürt devleti hazırlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Suriye'nin kuzey doğusundaki durum, bizim için endişeye neden olmaya devam ediyor" dedi ve ekledi: "Zira burada Amerikalılar, Kürtlerden oluşan müttefiklerine yaslanarak burada, Suriye devletinin meşru hükümetinin yerine geçecek devlet benzeri yapılar oluşturmaya çalışıyor."
Sputnik'te yer alan habere göre; ayrıca Zaharova, bu yapıların pek etkili olduğunun söylenemeyeceğini belirtip bunları yerel halk arasında protestolara sebep olduğunu da kaydetti.