Suriye'de Kürt devleti hazırlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Kürt güçlerden oluşan müttefiklerinin "devlet benzeri bir yapı oluşturmaya çalışmaları nedeniyle endişeli olduklarını" söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Suriye'nin kuzey doğusundaki durum, bizim için endişeye neden olmaya devam ediyor" dedi ve ekledi: "Zira burada Amerikalılar, Kürtlerden oluşan müttefiklerine yaslanarak burada, Suriye devletinin meşru hükümetinin yerine geçecek devlet benzeri yapılar oluşturmaya çalışıyor."

Sputnik'te yer alan habere göre; ayrıca Zaharova, bu yapıların pek etkili olduğunun söylenemeyeceğini belirtip bunları yerel halk arasında protestolara sebep olduğunu da kaydetti.