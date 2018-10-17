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17 Ekim 2018 13:53
Bakan, Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan ziyaretini iptal ettiğini açıkladı
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