16 Ekim 2018 22:02

Trump'tan Prens Selman'a kritik telefon

Trump'tan Prens Selman'a kritik telefon
ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prens Selman ile telefonda görüştü.
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Trump, "Suudi Prens, Cemal Kışıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddetti. Suudi Prens ülkelerinde başlatılan iç soruşturmayı genişleteceklerini söyledi" dedi.

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