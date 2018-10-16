16 Ekim 2018 12:31

BM'den Kaşıkçı talimatı!

BM'den Kaşıkçı talimatı!
BM, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
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