Sel felaketi Fransa'da 7 can aldı

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Aude'de yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Başbakan ve Geçici İçişleri Bakanı Edouard Philippe'in öğleden sonra bölgeye gideceği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre, bölgede yaklaşık 10 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesinin 1,5 metrenin üzerine çıktığı aktarıldı.

Narbonne ve Carcassonne kentleri arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği, bölgedeki çok sayıda köy ve küçük yerleşim biriminin tahliye edildiği, buradaki vatandaşların spor salonları ve belediyelere ait binalara yerleştirildiği belirtildi.

Şiddetli yağış ve selden etkilenen çok sayıdaki köprünün de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Açıklamada, Aude bölgesinde şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle doğal afet seviyesi anlamına gelen kırmızı alarm verildiği kaydedildi. Bölgede eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi.

Uzmanlar, bölgede 1891'den bu yana bu kadar şiddetli yağış görülmediği bilgisini verdi.